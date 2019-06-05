老翁搭台灣高鐵在月台摔落軌道亡 高院判高鐵無過失免賠

2019-06-05 21:31

〔記者楊國文／台北報導〕車姓老翁4年前到台灣高鐵台北站購買自由座敬老車票，準備搭車到嘉義，不料，進入南下月台候車時，突然自月台摔落軌道，緊急送醫被診斷出外傷性腦內血腫、多處骨折，因傷住院、療養，2年後死亡，家屬質疑高鐵未如台北捷運在月台上裝設「月台軌道侵入偵測預警系統」的防墜措施，也未安裝玻璃牆或玻璃門，有過失責任，要求依消保法賠償276萬多元，但高等法院認定台灣高鐵沒有過失，今判家屬敗訴。可上訴。

針對車家指控，台灣高鐵主張，當時，台北站以地下一層（即B1層）作為候車區域，旅客需依照管制規範在B1層排隊候車，等車進站後，才開放乘客下樓到地下二層的月台層搭車，因此台灣高鐵在B1層通往月台層的下樓手扶梯或下樓電梯前方，設置紅龍管制線，禁止非搭乘當次列車的乘客下樓。

台灣高鐵指出，車翁於2015年11月13日下午6時57分購買台北到嘉義的自由座敬老車票，他刷卡進站後，因下午7時發車且有停靠嘉義的南下列車已離站，車翁原本應該在B1候車區等候台灣高鐵放行下樓乘車，他卻違反管制措施，直接闖越設在下樓扶手梯前的紅龍警戒線，步下手扶梯前往南下月台層，且直接向月台邊緣走去，逕自跨越月台邊緣的黃色警戒線及導盲磚後墜落軌道，其間並未受其他乘客推擠等情事，可見此事故的發生，是因車翁未遵守鐵路有關安全法令及站務人員的指導所致，台灣高鐵並無賠償責任。

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