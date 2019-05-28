體驗1：1高鐵擬真駕駛艙 高鐵營隊5/29起開放網路報名

2019-05-28 12:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假即將到來，每年寒暑假最受學生歡迎的「高鐵營隊」今年邁入第12年。台灣高鐵表示，台灣高鐵2019暑假營隊將自5月29日到6月4日開放網路報名，邀請對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小5、6年級同學報名，一同探索豐富的鐵道知識，趁著暑假之際，搭乘高鐵列車，深度體驗高速鐵路之美。

台灣高鐵表示，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假最熱門的學生營隊之一，今年邁入第12年，具有相當的獨特性與文化意涵；截至2019年寒假營隊為止，已有超過3500位同學透過「高鐵營隊」活動，深化對台灣高鐵營運服務以及鐵道文化的認識。

台灣高鐵2019暑假營隊分為大專組、高中職組、國中組及國小組，每組各舉辦2梯次，共計8梯次，每梯次正取30名，備取10名，一律採網路報名。高鐵公司預計6月6日以電腦抽籤方式決定錄取名單，6月10日在活動報名網頁公告錄取及備取名單。

台灣高鐵表示，高鐵營隊一日行程除了安排學員們搭乘高鐵列車、享用美味的高鐵便當外，更將實地參訪難得一見的維修基地及運務大樓；同時透過介紹及導覽，讓學員們對於高鐵的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。

此外，參加營隊的學員們，還可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」。透過館內先進的科技與互動裝置，學員們可以一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，了解精采的高鐵故事。

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