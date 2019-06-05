人夫搞上麵店老闆娘 直接上樓啪啪啪…

2019-06-05 17:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣53歲吳姓男子被妻子發現，竟與經營麵店的38歲新住民人妻阮氏有一腿，甚至在麵店樓上就搞了起來，阮氏還主動LINE訊息及打電話給吳妻說，「我與妳先生有發生性行為」；吳妻提告2人妨害家庭，但苗栗地檢署調查，已逾6個月告訴期，裁定不起訴。

吳妻指控，丈夫與有夫之婦阮氏，2人於2013年到2016年間，接續在阮氏經營的麵店樓上及其他不詳地點，發生性行為多次，認丈夫涉嫌通姦罪嫌、阮氏則涉相姦罪嫌。

檢方偵查，詢問吳妻如何知悉？吳妻自陳，阮氏於2016年12月26日前某日，告知她的友人「與吳男發生性行為」，友人隨即轉告給她。她說，2016年12月26日晚間9點多，阮氏又主動以LINE傳訊息及打電話，親口向她坦承「我與妳先生有發生性行為」。

但檢方調查，吳妻於2016年12月26日就已知悉丈夫與阮氏有發生性交行為，卻遲至2018年5月底才向地檢署提出告訴。

吳妻指控2人的妨害家庭罪嫌，為告訴乃論罪，告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於6個月內為之，吳妻提出告訴之時，顯已超過6個月，雖吳妻說「先前沒有提出告訴，是為了小孩著想」等，拜託通融，檢察官雖然同情吳妻，但依法仍為不起訴處分。

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