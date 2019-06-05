少年仔敬酒被大哥斥退 拿刀埋伏報復反被刺傷

2019-06-05 10:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫明仁會17歲王姓少年，昨日在酒店向其他包廂的弘仁會胡姓大哥敬酒，結果被對方認為「太嫩」被斥退。王認為不受尊重，事後暗中持刀在走道埋伏，伺機報復，結果被反被胡男奪刀刺傷送醫。北市警中山分局逮獲胡男，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，昨日凌晨王姓少年與友人到台北市中山區錦州街的酒店聚會，席間，王男得知隔壁包廂有同幫會的弘仁會23歲胡姓大哥在場，便前往對方包廂想敬酒致意，不料，對方見他滿臉稚氣，隨意喝了口酒便揮揮手就要王男離開，此舉讓他當場難堪。

王男憤恨中愈想愈氣，在酒精催化下，待清晨5時左右，見胡男等人要準備買單離開，王男便先一步在走廊上等候，一見胡男現身，立即拿出長約10公分的刀子衝向對方，陣亂刺混亂中，砍傷胡男左眉，胡男則抽出皮帶抵禦，將王男手中刀子打落，持起尖刀猛刺向王男背部。

不過，王男即使中刀受重傷後，趁著酒精作祟發狂仍不斷叫囂，店家見無法壓制只得趕緊報警處理。先由警方將王男戒護送醫救治，並逮捕行兇的胡男。

王男送至醫院急診室，一度堅持自己沒事，拒絕醫護人員檢傷，鬧騰了一小時餘，直到母親接獲警方通知到場，王男被送進開刀房手術，因背部穿刺傷傷及臟器，仍在加護病房觀察。

胡男經警方酒測，酒測值達0.52毫升，警訊中，他承認是因自己先被攻擊，眉毛並被劃傷，他才搶過刀自衛，警方偵訊後，仍將胡男依殺人未遂罪嫌移送法辦。

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