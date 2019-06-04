「蘆竹王陽明」作勢猥褻攔警 東檢起訴

2019-06-04 16:42

［記者陳賢義／台東報導］自稱「蘆竹王陽明」的網紅男子李德威，今年2月24日偕友開車抵台東遊玩，途經東海岸遇警攔查，李男人來瘋，從後對不知情的開單警察做出類性交的不雅動物，還上傳至個人專屬粉絲網頁，遭截圖轉貼引發撻伐，案經台東成功警分局查辦移送，台東地檢署偵結，今依公然侮辱罪嫌提起公訴。

起訴書指出，李因不滿偕同友人開車途經台東縣長濱鄉台11線91.2公里處，遭1名林姓員警攔查，明知林身著警察制服，是依法執行的公務人員，竟其於辱侮公務員及公然侮辱的犯意，在車行來的大馬路旁，趁林開單之際，在林的背後做出類似以生殖器前往抽插擺動、拍打臀部等模仿性交的不雅行為，並將友人側拍影片上傳到粉絲專頁。

影片經爆料公社轉貼，成功警追查確認，隨後持台東地方法院核發搜索票，前往李位於桃園市蘆鄉區住所搜索，查扣手機及K盤1個。案經林警訴由成功警分局報告偵辦，李到案坦承不諱，辯稱雖模仿性交動作，但是因一時興起模仿當紅的「抖音」影片，沒有要猥褻的意思。

東檢偵辦調閱網路翻拍截圖及影片，李衣著完整，無任何刺激或裸露生殖器官等其他私密部位畫面，酌量目前社會風氣已較開放，在公共場所或公眾出入處所，甚於電視、電影畫面或YOUTUBE上也有不少類似影片，另一妨害風化罪嫌不足，偵結僅依公然侮辱提起公訴。

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