「兒子車禍沒救了！」媽媽哭向里長調頭寸 竟是假的

2019-06-04 15:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕想錢想瘋了！

謝姓女子缺錢花用，趁去年九合一選舉期間，9天內接連向5名里長候選人謊稱，他14歲的愛子發生車禍，醫生說救不活了，需錢孔急，想不到竟是謝女杜撰的，但仍向1名里長候選人騙到2000元台幣。基隆地院依詐欺等罪嫌判她拘役90天。

判決指出，謝姓女子去年10月間，先後向信義、仁愛區等5名里長候選人，佯稱她14歲兒子在林口發生車禍，醫生說兒子昏迷指數只有3，還說救不活了，里長覺得可疑，並未上當。

不過，謝女以相同手法騙仁愛區某里長候選人時，該名候選人起了惻隱之心，掏出2000元給謝女。

唯正值選舉期間，該名候選人為免遭認定為賄選，請謝女寫一張借據，才給謝女2000元，謝女竟假冒陳姓女子的名字在借據上簽字。

法院認為，謝女在借據上偽簽陳女的名字，騙走2000元，觸犯偽造文書罪，另向向4名里長候選人詐騙，則觸犯詐欺罪未遂，合併判謝女拘役90天。

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