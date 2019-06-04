蔡松輝與癌奮戰 警政署長陳家欽專程探訪、打氣

2019-06-04 13:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕警政署長陳家欽今專程南下高雄，探視正與癌細胞奮戰的高市刑大紀錄組長蔡松輝，陳家欽透露早在縣市未合併前、擔任高市警副局長時，就聽過當時在原高縣警局服務的蔡松輝大名，真的是「如雷貫耳」，他相當佩服蔡松輝辦案的專業與敬業，也希望兄弟們一起為他加油打氣、為他集氣。

蔡松輝今年50歲、從警近30年，歷任原高縣岡山警分局偵查隊副隊長、鳳山警分局偵查隊副隊長、六龜警分局偵查隊長，縣市合併後歷任左營警分局偵查隊長、高市刑大六隊隊長、經濟組長與紀錄組長。

蔡松輝在原高縣警局服務時，最著名的破案紀錄是成功搗破原高縣飆車網絡，透過科技加上輔導等方式，將困擾高縣許久的飆車滋擾情況一舉削減。

他偵辦搶案、詐騙案也頗有心得，數度帶領專案小組第一時間捕獲嫌犯與車手，為被害人守護權益。

因為熟悉地方、又懂得運用網路科技，蔡松輝數度被納入高雄地檢署查賄專責小組，屢屢在艱困環境下，帶領專責團隊偵破多起賄選案，讓選舉風氣回歸正軌。

3年前，蔡松輝在左營分局任內某次身體檢查，意外發現罹癌，他仍以工作為重，選擇先帶隊前往澎湖查案，告一段落後返台才請假治療，一邊與病魔奮戰，一邊仍繼續貢獻所長，堅守工作崗位。

同僚透露，蔡松輝近期因病況變異，不得不請假、住院治療，警政署長陳家欽聞訊，今專程南下高雄，由高市警副局長陳書田（曾任鳳山分局長、蔡松輝直屬長官）、高市刑大隊長侯東輝陪同，前往醫院探視蔡松輝。

陳家欽、陳書田都對蔡松輝的認真、專業印象深刻，頻頻為他加油打氣，也希望基層警察兄弟一起幫蔡松輝集氣，早日康復。

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