兩人夫同志婚外情曝光 他竟說老婆男友「我都要」

2019-06-04 00:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣同性婚姻專法已經通過實施，台南出現1對各自已婚的男同志大搞婚外情，被其中1名男同志的妻子提起民事告訴判賠。

2017年與女子小珍（化名）結婚的同性戀男子阿仁（化名），婚後結識同樣已婚的同性戀男阿智（化名），兩位人夫一起上賓館遭小珍揭發外遇情，小珍氣得與丈夫離婚、還提告兩男破壞婚姻、求償，雖然小珍離婚時已獲丈夫給付38萬元，一審法官認為兩已婚男子不正當交往、侵害小珍配偶權，判兩男須連帶賠償10萬元給小珍，還可上訴。

小珍表示，她與男子阿仁於2017年4月結婚，但於2018年9月在法院調解離婚，因為丈夫隱瞞其同性戀傾向，婚後竟然與男同志阿智大搞婚外情。阿智是有婦之夫、育有子女，明知阿仁也是有婦之夫，兩人竟發生不倫戀。

女方於2018年2月底發現阿仁與阿智曾於同年2月下旬相偕到汽車旅館休息，她由親人陪同與阿仁攤牌，阿仁坦承愛上阿智、兩男去過幾次賓館，做了不該做的事；在攤牌過程，阿仁也撥電話給阿智，阿智在電話中坦白與阿仁已交往1個月。

小珍痛批丈夫婚前隱瞞自己是同性戀者，兩名已婚男子不正當交往、發生婚外情，破壞對婚姻的忠誠與圓滿，使她受到精神痛苦與難堪，為此要向兩男連帶求償30萬元。

阿仁被妻子親人質問時還說：「我兩邊都要，一邊是男朋友、一邊是老婆，這樣子不行嗎？」；小珍痛責兩男說，從來沒有歧視你們性向有問題，可是你們的欺騙對別人傷害有多大，你們知道嗎？

台南地院民事合議庭查出，阿仁與阿智是在網路交友軟體認識，認識1週後即一起上摩鐵休息，縱未證明兩人發生性行為，但此舉已逾越一般人際社交行為界限；阿仁還說兩邊他都要，阿智也坦認與阿仁交往，可見兩男有超出純友誼的不正交往行為，破壞小珍婚姻家庭圓滿幸福，考量兩男交往時間並不久及雙方社、經條件與原告所受精神痛苦程度，判兩男應賠10萬元給小珍。

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