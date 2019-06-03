拒絕路檢男又來了 再度槓上保大警：你是警察嗎？

2019-06-03 21:34

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名杜姓男子，今年1月遇到台北市保安大隊警方路撿時，不但不願配合搖下車窗，還嗆員警不讓他走就是犯「強制罪」；昨日杜男再度遇到保大的員警酒測，再度不配合搖下車窗，儘管在場員警都著制服，他仍嗆員警「你是警察嗎？」，拒絕配合，盧到員警擔心車流堵塞放他離去才離開。

杜男事後又再度把影片上傳到youtube，宣稱警察違法臨檢攔查酒測、直接拒絕、行使公民應有的權利；影片中杜男遇到警方有禮的問他「方便搖下車窗嗎？方便停到路邊配合一下嗎？」，杜男通通拒絕，還反問「你們是警察嗎？」，要求員警報出警員編號、單位等，直到保大員警見到後面已經開始堵車，杜男看似也不像有飲酒，才放他離去。

保大警方指出，台北市警局及警政署全力支持員警嚴正執法，依警職法第4條「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分」，停止警察著制服行使職權，民眾有疑義時，仍須出示證件之規定；也就是說警方執法時只要制服或出示證件即可，杜男自1月開始始終誤解警職法。

警方也呼籲民眾，如對警察執行公務如有疑義時，應以正當程序來表達訴求，並依警職法第29條規定，於警察行使職權時，當場陳述理由，表示異議，呼籲民眾對警察執行公務應予配合，切勿挑釁，以免觸法。

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