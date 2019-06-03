運將被控性侵智障女乘客 因這原因不起訴

2019-06-03 20:50

〔記者陳恩惠／桃園報導〕楊姓計程車司機搭載領有中度身心障礙的女客，卻將她帶到桃園市龜山區某汽車旅館性侵多次，事後又載她去買菸、速食店購餐，女子提告乘機性交罪，桃園地檢調查，發現女子曾以購買手機等代價邀約運將進行性行為，且女子行為舉止與常人無異，因此將楊男依強制性交罪予以不起訴處分。

不起訴書指出，51歲楊姓計程車司機，今年2月18日晚間，在北市中山北路五段，北捷劍潭站附近搭載女乘客，女子上車後，便與楊男閒聊，提起自己是第一類身心障礙患者，詎料，楊男同日晚間7時52分許，將女子載至桃園市龜山區文化二路的汽車旅館，分別以口交、肛交等方式，對她多次性侵得逞。

檢察官調查時，楊姓運將堅決否認犯行，辯稱他在捷運站前讓女子上車，女子先告訴他「我想自殺」，後又表示想以千元代價與他援交，他想起自己很多天沒洗澡，於是載女子到汽車旅館，發生1次性行為後，除了載女子去超店買菸外，還去林口長庚對面的美式速食店買餐點，他便將這些花費當作與女子性行為的代價，將她送回北市的住處。

女子則說，搭上楊男的車後，她聊起人生、感情問題，楊也表示要跟她聊聊，後來她提起想買新款手機，問楊能否以身體交換，給她手機錢1萬1千元，當時楊答應，於是載她去汽車旅館進行性行為，她說她內心很痛苦，一切都是被迫發生的。

檢方調閱監視器，發現女子當晚9時42分，確實出現在桃市龜山區文化二路與文昌一街口的超商，認定女子以購買手機等代價邀約楊姓運將性行為，讓楊男認有機可乘、才會帶女子到旅館性交；女子雖領有身心障礙證明，但她自稱當日未喝酒、吃藥，與楊男性行為結束後，尚能自行去超商買菸，乍看女子行為舉止與常人無異，認為楊姓運將的罪嫌不足予以不起訴。

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