形容房東是「張淑晶」 犯加重誹謗罪判拘50天

2019-06-03 19:41

〔記者李立法／屏東報導〕張姓女房東將房屋租給賴姓女房客後，發生違約紛爭，賴女在Line群組將張女形容為「南部的張淑晶」，張女氣得狀告賴女妨害名譽，法官認為賴女惡意貶損張女人格，依加重誹謗罪判賴女拘役50天，得易科罰金及上訴。

賴女去年向張女租屋，簽約1年，住了2個月就退租，張女不退押金，引發賴女不滿，遂在Line群組發文抨擊賴女專租舊房子改裝外觀後再高價轉租，她租的房子積水發臭又長蟲，花了她4萬多元冤枉錢，賴女卻不退還她1萬5千元押金。

賴女氣得將二房東張女形容成「南部的張淑晶」、「台灣最爛死要錢的房東」、「惡房東」等；張女發現後，認為賴女違約在先，卻在眾人可閱覽的平台上詆毀她，損害她名譽，氣得截圖提告。

賴女雖辯稱只是將委屈貼在Line動態消息上，發洩心情，並就可受公評之事發表評論，沒有要侵害張女名譽的意思。

法官認為，張淑晶是被媒體以惡房東評價的新聞人物，賴女將張女形容為「南部的張淑晶」，還附上張淑晶被法院判刑的報導，有以此社會負面評價貶損張女人格的故意，加上「台灣最爛死要錢的房東」、「惡房東」等批抨字眼，已非就事論事的理性討論，賴女不思循正當途徑解決雙方紛爭，逕自張貼詆毀張女名譽文章，觸犯公然侮辱及散布文字加重誹謗2罪，依法應從重論處。

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