菜色不好、各黨都邀... 「感恩餐會」被控賄選獲判無罪

2019-06-03 15:35

〔記者黃建華／高雄報導〕去年11月，當時的鳳山區誠德里里長楊弼勝因案無法參選連任，舉辦「感恩餐會」邀宴親友、里民，其中，無黨籍市議員候選人楊見福之子楊士杰到場幫父親拜票被檢舉，2人因此遭檢方依涉嫌賄選罪起訴。不過，高雄地院審理案情逆轉，合議庭發現餐會邀請的同選區議員候選人包括國、民、無黨籍多達5人，並非只有邀楊的兒子出席而已，賓客包括小孩、債主、記者等不具該選區選舉權者，採信楊弼勝感恩餐會「是為日後再次從政鋪路」，判楊弼勝、楊士杰2人無罪。

其中，多位出席感恩餐會的民眾並證稱「菜色不好」、「菜色很爛」等語，讓法官認為感恩餐會之菜色、水酒及表演等活動內容，均屬普通，難認能趨使參與之民眾為投票權之一定行使。也是2人獲判無罪的主因之一，傳為趣談。

檢方指控，去（2018）年高雄市議會第三屆里長暨鳳山區市議員選舉期間，原誠德里里長楊弼勝因一起過失傷害案遭判刑尚未執行完畢，無法競選里長連任，但楊竟在同年11月11日以社區發展協會名義席開28桌，在誠德公園辦感恩餐會。席間，當時的無黨籍市議員候選人楊見福之子兼助理到場上台致詞，希望大家再次支持其父親進入市議會，並在場發送面紙、文宣等，遭人檢舉，楊弼勝、楊士杰2人因此遭檢方依違反公職人員選罷法的賄選罪嫌起訴。

不過，2人間堅決否認涉賄，楊弼勝向法官辯稱，他辦感恩餐會是感謝里民過去的支持，並向里民說明為何沒有辦法繼續參選的原因，並不是為了替特定的市議員候選人楊見福助選而舉辦。當天他有發邀請函給多位鳳山區的議員來參加這場感恩餐會，國、民2黨與無黨籍都有。市議員李雅靜的林姓助理也有來，市議員鄭安秝則是本人來，所以他並不是只有替市議員楊見福拉票或助選。

楊士杰則堅稱，他當晚只是單純跑攤，替父親楊見福到楊弼勝舉辦的感恩餐會拉票、發面紙、傳單而已。

李雅靜的助理林男則證稱，當晚因行程緊湊，他未代表議員上台，只和工讀生在台下發宣傳單。

楊弼勝並表示，當天賓客並非都是具有鳳山選區投票權的人，還有非選區內的親友、楊的債主、記者朋友與10多名小孩，經合議庭調查屬實。

合議庭因此採信這場餐會，只是單純楊弼勝「為日後再次從政鋪路」的感恩餐會，並非為楊見福拉抬參選聲勢所辦，且當晚參加餐會的多名賓客證稱：「菜色一般般」、「菜色很爛、沒有很好」等語，法官認為由此足證，上開感恩餐會之菜色、水酒及表演等活動內容，均屬普通，難認能趨使參與之民眾為投票權之一定行使，判楊弼勝、楊士杰無罪。可上訴。

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