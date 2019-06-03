羽球教練幫女學生擦藥被控性騷擾 未達「刑事要件」不起訴

2019-06-03 13:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］32歲李姓羽球教練原在桃園市某國小擔任羽球教練，被控於2017年10月至12月間，在羽球隊練習時以手搔癢女學生腰部、要女學生坐在他腿上，或是以手或滾珠瓶替女學生背部、腿部擦藥，全案於隔年4月被揭發，並有受害女學生家長出面指控，不願再有其他人受害，案經桃園地檢署檢察官偵查終結，認為李男行為僅構成「性騷擾防治法」第2條，尚不構成「性騷擾防治法」第25條的刑事責任，因此予以不起訴，但行政罰的部分則另由主管機關裁罰。

據悉，李男原本在該校擔任社團老師，2017年轉任鐘點體育教師，案發後學校進行校安通報，召開性平會並組成調查小組，李男也於當年12月自行離職；桃園市政府教育局表示，李男已經解聘也被登錄為不適任教師，不會因司法結果有所改變。

此案有兩名女學生提出告訴，其中一名女學生指控，李男有時會把她帶進放球具的倉庫幫她擦藥，擦藥時會把她的衣服掀起來但不會看到胸部，再用手幫她的背部、手腕擦藥，也會拿滾珠瓶藥瓶直接抹在她的大腿上，這種藥瓶不會讓手碰觸到身體，藥抹完後李男會要她自己把藥推開，有時練球過程走過李男身旁，他會突然伸手對她搔癢，旁邊也有很多人在，另在搭車時，李男會要她坐在他腿上，玩耍時李男會坐在她腿上。

另名女學生則指控，有時候她背部受傷，李男會把她背面衣服掀起來，用手幫忙擦藥，但李男不會拉她正面的衣服，有時候她腿部受傷，李男會拿藥瓶幫她的大腿內側擦藥，擦藥時不會用手碰觸。

李男偵訊時坦承，練習期間如有學生受傷就會幫忙擦藥，手、腳、腰部會以手擦，大腿內側則使用藥瓶，如果擦腰部的話，會把學生上衣掀起來一點，偶爾休息在玩的時候，會伸手搔癢學生耳朵，但否認有性騷擾行為，也不曾要女學生坐他腿上或他坐在女學生腿上。

李男的行為已被該校性別平等教育委員會調查認定有性騷擾行為，李男申訴後仍被認定申復無理由；檢方指出，從女學生與李男的證詞，李男的行為僅止於「性騷擾防治法」第2條第2款，尚不構成須負刑事責任的第25條「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」，因此偵結予以不起訴，至於行政罰的部分，應另由主管機關裁罰。

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