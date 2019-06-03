自扮神探柯南憑3張雲端照 3個月逮到竊佔手機外勞

2019-06-03 12:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名傅姓男子去年11月19日在岡山火車站遺失手機，但他不就此罷手，每天搜尋雲端訊息，3個月後憑3張照片定位出竊佔手機外勞的住處報警逮人，手機失而復得，橋頭地院依犯侵占遺失物罪，判這名菲移籍移工罰金4000元。

判決指出，傅姓男子去年11月19日20時許，在岡山火車站遺失一隻價值上萬元的OPPO A77手機，手機從此斷了訊號石沈大海，不過，傅男不死心，仍持續留意手機雲端的訊息，希望能找到一點手機的蛛絲馬跡。

直到今年1 月21日終於有人以遺失的這隻手機拍照，但拍照者並不知道，照片會自動上傳雲端儲存，傅男從3張上傳雲端的照片資訊，定位出手機的位置報警逮人。

警方循線找到拾獲手機的菲籍移工，他坦承手機是在岡山火車站拾獲，未交警方尋找失主，他取下通訊晶片，三個月後才拿出來使用，沒想到還是被主人發現。

高雄大學資訊管理系副教授楊書成說，手機遺失一般均可利用「尋找我的手機」功能，找到手機的定位，但這可能有曝露隱私的疑慮，另外，開啟手機自動上傳照片資訊的備份功能，能將資訊上傳雲端儲存，目前以數位相機所拍的照片，幾乎都會紀錄拍攝的時間、地點，只要手機的ID不被重置，均可以有線索找回手機。

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