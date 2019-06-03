糊塗搶匪失財1萬5800元 還換來5年徒刑

2019-06-03 11:24

［記者楊政郡／台中報導］廖男因遺失4包K他命，為了填補損失，與林、楊計畫行搶UBER司機，付1萬5800元給司機，隨即持刀刺向司機，遭司機以辣椒水反擊，而強盜未遂逃回車上卻在腳踏板發現上述4包K他命，不但白忙又失財，而受傷司機及廖嫌竟不約而同，都到中國附醫急診室就醫，並遭警方一併逮捕，台中地院依加重強盜判處3年8月至5年徒刑。

判決書指出，21歲廖男2018年10月3日，開車載林男及林的友人楊男外出用餐，完畢後廖卻遍尋不著4包K他命，這4包可賣好幾千塊，為了填補損失，廖建議搶UBER司機，林及楊都同意。

約來UBER張姓司機，廖身上藏水果刀一把，上車與司機攀談，佯稱要包車到台南且過夜，張開價1萬5800元，廖遲遲不敢下手，藉口找朋友商量而下車，換林過來也不敢下手，後來廖二度上車，支付1萬5800元給張，表示同意包車，請張迴轉車頭之際，心一橫廖持水果刀刺向張，張疼痛不已，車子撞及路邊電箱，廖伸手想搶張男口袋的錢，但什麼都沒搶到。

張隨即拿出辣椒水反擊，廖胡亂揮舞水果刀，導致張的前胸及手臂多處傷口，司機大聲喝令廖某下車，廖才放棄行搶而未遂。

廖回到車上與林、楊會合，廖低頭擦眼睛，此時又在車內腳踏墊發現上述遺失的4包K他命，真是白忙一場！

更巧的是，張男報警由救護車載往中國附醫急診室，而廖受傷後，3歹徒也一起到中國附醫急診室，員警由張姓司機指認一併查獲，得來全不費工夫，查扣作案水果刀及4包K他命等，毒品部分另案處理。

法官依加重強盜罪判廖5年，林3年10月，楊3年8月徒刑。

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