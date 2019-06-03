中國仿冒美國名牌賣台灣消費者 仿冒集體24人起訴

2019-06-03 10:39

［記者楊政郡／台中報導］40歲郭男有販售仿冒商品前科，與妻子2014年間起在逢甲商圈開實體店面，又成立「本集團」及三個外圍集團，發起55個FB粉絲團，銷售各種仿冒名牌（愛迪達、彪馬、NIKE等）服飾、鞋子等，佯稱「美國代購商品附發票」，其實是到中國代訂、開版定製仿冒品，再運來台灣銷售，短短約兩年不法獲利近億元，台中地檢署2017年9月查獲郭的存貨倉庫，查扣2601件仿冒品及凍結百餘萬元，依仿冒商標、加重詐欺及偽造文書等起訴郭等24人。

起訴書指出，郭男與趙姓妻子2014年在逢甲商圈有實體服飾店，同年底就開始發展第一個FB粉絲團，後來除郭男本集團，還發展外圍3個集團（趙集團、詹集團、吳集團等），都是學習他的經營模式，包括本集團及外圍集團總計開發了55個FB粉絲團，都是招攬一些中下游服飾批發商或是散客。

而事實上郭男將台灣訂單，交給中國廣州的「小吳」（貨運業者），由「小吳」向中國各仿冒廠商訂購、定製後，再轉運到台灣給郭某。

而她們在粉絲專頁中，打出廣告訊息，誆稱「美國代購商品附發票」、「本商品為專櫃代購附發票及刷卡簽單」，用來蒙騙一般民眾。民眾誤以為是「代購真品」，其實都是來自中國仿冒品。2015年8月至2017年8月總計不法所得8070萬餘元。

仿冒的商品包括愛迪達、NIKE、CONVERSE、JORDAN、POLO、BURBERRY、BOSS、FILA、PUMA、Y-3、SUPERDRY等鞋子、衣服，還有RAY-BAN的眼鏡，各種名牌皮帶、手環等等。

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