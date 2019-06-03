推拿弄傷客人頸椎一度昏迷 國術館師傅賠15萬元換緩刑

2019-06-03 10:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名國術館楊姓師傅，幫張姓男客推拿時，不慎弄傷張男頸椎，造成張男瞬間昏倒，醒來手腳麻痺無力，張男為此怒告楊男業務過失傷害，高雄地院一審將楊男判處拘役45日，得易科罰金，但審酌楊男允諾賠償15萬元給張男達成和解，宣告緩刑2年。可上訴。

檢方起訴指出， 57歲的楊姓男子在高雄市三民區開設國術館，為他人進行推拿。2017年 9 月2 日9 時許，楊男在所經營的國術館內，為張姓男客進行推拿之時，應注意人之頸椎內遍佈重要神經，係屬人體重要部位，於推拿時應特別留意施力力道，竟疏未注意，為張男推拿時，指示張以雙手環抱後腦杓，尤其自張身後，以手自張的腋下穿越架住張男雙手，兩掌按壓張男環抱於頭部後側之手掌，再施力向上提拉，致張男突然昏厥，後經送醫診治，經診斷始知張男受有頸椎挫傷併雙手肢體麻痺之傷害。

案經張男提告，經檢方起訴，法院審理認為，被告楊男於推拿時疏未注意施力力道，致告訴人張男受傷，行為實有可議之處，但念及被告犯後坦承犯行，雙方已達成和解，被告楊男願賠償張男15萬元，除3 萬元已於2019年5 月6 日給付外，其餘12萬元分12期給付，法官雖依業務過失傷害判處楊男拘役45日，得易科罰金，但宣告緩刑2年，以啟自新。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法