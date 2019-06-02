超佛心！偷內褲死不認錯 法官判免刑為了這原因...

2019-06-02 23:39

〔記者吳政峰／台北報導〕胡姓男子前年在台北市一間全聯偷竊內褲等價值逾6000元的商品，經警查獲才歸還，但他否認犯罪，還自稱有恐慌症，為此，承審的台北地院法官特請醫師對他心理衡鑑，確認犯案時精神狀況正常，話雖如此，法官考量他真有恐慌症等病史，若執行刑罰恐將他「推入深淵」，反不利社會，決定給予免刑，可上訴。

法官指出，雖然胡男在警詢、偵訊及庭訊時均矢口否認犯行，但審酌他並沒有任何的犯罪紀錄，經過這次司法調查程序，應有所警惕；再者，胡男所竊取的商品僅約6000元，價格不高，且已經全數返還，並未造成全聯實際損害，全聯也不願追究，法院沒必要堅持貫徹行使刑罰權，畢竟竊盜只是單純侵害個人法益。

法官強調，胡男長年罹患恐慌症、睡眠障礙、環境適應障礙等疾病，所需要的是定期服藥接受治療、家庭成員長期陪伴及他人的同理對待，此時若堅持對他執行刑罰，過度的司法程序與刑罰介入，對他而言無異於是將其推入深淵，對於社會亦屬危害。

法官認為胡男的的犯罪情形顯可憫恕，不過，就算是援引刑法第59條規定減輕其刑，仍嫌過重，因而再依刑法第61條第2 款規定，免除其刑。

前年7月12日晚間10時許，胡男在全聯內拿取內褲、乳液、刮鬍刀、爽身噴霧等用品，置入隨身攜帶的紙袋內，未結帳即走出店外，導致門口警報器大響，但他不顧店員呼喊，自顧自地一直走，店員只好將他圍住並報警處理。

警方在紙袋內起出贓物，胡男趕緊掏出1500元，惟不足以支付全額，只好全數歸還，因竊盜為公訴罪，警方仍將他帶回警局。

胡男警詢時辯稱不記得有拿東西，說「店員如果要錢就給他錢」；接受檢方偵訊時嗆「到底要怎樣」；到了院方改口說袋子裡面的物品都是他自己的，專門帶去全聯比價，當時是因為被打烊音樂嚇到恐慌症發作，才會急著離開現場，沒偷竊。

犯行明確卻不斷狡辯，連律師也不知如何是好，只好請法官斟酌胡的精神狀況，盼從輕量刑；法官大動作調閱病歷並做精神鑑定，確定他偷竊時精神無異，綜合考量他的病情後，佛心給予機會重生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法