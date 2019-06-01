賣淫女悲歌！為1200元接到變態嫖客 下體與胸部遭燒焦

2019-06-01 20:24

〔記者吳政峰／台北報導〕賣淫女小妤（化名）前年與江姓嫖客談妥，以1200元代價性交易，未料入房之後，江男突然把她綁起來狠打，並用燒紅的鐵棒烙在她的下體和胸部，甚至以打火機燒她的乳頭，臨走前還搶走1000元撂話「每月找妳收5000元保護費」，行徑變態，桃園地院依強盜強制性交罪判刑13年，目前上訴高院中，合議庭認為他有逃亡之虞，日前裁定延押2個月。

2017年12月9日凌晨零時許，江男騎車前往桃園找尋性交易對象，在市區看見小妤在路邊招攬性交易對象，遂上前與她攀談，進而約定以1200元為性交易代價，小妤帶著江男前往租屋處，沒想到江男一進入房間，就用拳頭猛力搥打她的頭部，並搶走手機。

江男為了避免小妤求救與吶喊，先用衛生紙塞入她口中，再用絲襪把她綁起來，見她已無法反抗，便用打火機及菸頭燒燙她的胸部，自覺還不夠，看到桌上有鐵製的抓癢耙，竟把它燒紅後插入小妤的下體，惡性凌虐傷害令人髮指。

「我要的是錢！」江男強迫小妤交錢，並恐嚇「我找到其他錢，妳就死定了」，小妤拖著遍體鱗傷的身軀，好不容易把家中的現金全湊起來，僅有1000元，江男很不滿，順勢搶走1個普洱茶磚和小包包，撂話「我要讓妳半年內沒辦法工作，我有很多兄弟在樓下等，我也有妳房間鑰匙，以後我每個月要來找妳收取5000元保護費」、「如果妳10分鐘內敢出聲，我會讓妳好看」才離去。

被綑綁的小妤直到聽到電梯門開啟聲響，研判江男已離去，負傷跳到大門邊呼救，鄰居因小狗不斷吠叫，上門查看，驚見小妤下體流血，趕緊報案並協助送醫，經診斷受有前額紅腫、乳頭燒焦、左背、右大腿黑青、陰唇燒焦等傷害。

江男隨即被查獲並羈押，桃園地院火速判刑重懲，高院接續羈押，江男雖辯稱罹患憂鬱症、躁鬱症，在監所內的藥物跟榮總的要不一樣，希望可以免押，但合議庭認他犯重罪，離去時又曾恐嚇小妤，有騷擾證人的可能，裁定延押。

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