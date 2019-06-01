車聚噪音引檢舉 警到場被鼓噪遭指情緒失控

2019-06-01 16:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市洛陽停車場，昨日深夜有民眾在網路上號召車友前往舉辦車聚，結果瞬間聚集上百輛各類轎車，由於引擎聲浪和排氣咆哮聲音過大，轄管萬華分局屢屢接獲檢舉。結果有員警前往制約時，因不被理會，持警棍怒敲地上，反被聚集民眾認為態度不佳，情緒失控。

警方今日將蒐集車聚違反噪音管制法等相關影像，移請環保局依法處置開罰，也將針對員警情緒管理部分作再教育。

警方表示，昨日晚上10左右，有人在網路社群上號召汽車愛好者，到台北市洛陽停車場舉辦車聚藉以交流心得，當下估計到場車輛約100餘部，現場一度平和，並無甩尾競技等失序狀況發生。

萬華分局武昌街派出所雖已在車聚前就接獲線報，前往現場進行約制，但因部分車友排氣聲浪過大，周邊道路嚴重阻塞，導致臨近居民多次報案，表達不滿情緒。

約近今日凌晨零時許，蘇姓警員再次獲報後前往停車場7樓，大聲向群眾喊話約制，經多次勸導不聼，導致蘇員一時情緒激動，並手持警棍向地面作敲打。結果，事後有民眾將現場情況拍攝後上傳社群，指責警方情緒失控。

警方表示，總計昨日晚間10時36分至今日1時許，因車聚噪音過大遭民眾向110報案共達10次，警方獲報後皆即時到場勸導約制。

警方表示，蘇員執勤過程，受現埸民眾鼓噪起伏，未作好情緒控管，警方會再加強作好員警教育。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法