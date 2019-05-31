新北警提前執行青春專案掃蕩 邀偶像團體扮女警臨檢

2019-05-31 23:50

〔記者王宣晴／新北報導〕暑假將至，新北市警察局今晚會同教育局校安是、衛生局、少輔會人員，前往新北市蘆洲地區青少年聚集治安要點及特定場所展開掃蕩，並邀請偶像團體AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴扮演女警，隨同臨檢警力，在臨檢場所向青少年宣導自我保護及反毒的重要性。

新北市警局副局長艾鵬表示，過去強力掃蕩都會配合暑假青春專案期間執行，但今年新北市警局創下全國首例，在暑假前實施臨檢掃蕩，主要考量到考量畢業季及國中會考結束，青少年在無課業壓力下，深夜遊蕩及出入不正當場所的比例增加，盼能藉由加強臨檢等勤務，維護青少年安全。

艾鵬也表示，除了針對治安要點外，更在新北市個聯外道路及橋樑規劃路檢點，加強取締青少年危險駕駛行為，同時，新北市警局也邀請了擁有許多青少年粉絲的偶像團體AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴一同宣導，2人打扮成少年隊女警，隨同警力在臨檢場所向青少年宣導反毒及自我保護，加強宣導效果。

新北市警局邀請偶像團體AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴臨檢治安熱點。（記者王宣晴翻攝）

新北市警局邀請偶像團體AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴臨檢治安熱點。（記者王宣晴翻攝）

新北市警局邀請偶像團體AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴臨檢治安熱點。（記者王宣晴翻攝）

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