超商店員偷吃茶葉蛋竟觸重罪 檢察官這樣說…

2019-05-31 23:45

〔記者吳政峰／台北報導〕一名超商女店員趁著上班之便偷吃店內2顆茶葉蛋，被店長舉發提告，觸犯最重本刑5年的業務侵占罪，法官認為情節輕微，引用刑法59條減輕其刑，判刑3月，對此，台南地檢署檢察官柯博齡為了避免民眾觸法，31日特別解釋業務侵占罪的成立要件。

柯博齡指出，刑法第335條第1項規定「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000元以下罰金。」又刑法第336條第2項規定「對於業務上所持有之物，犯前條第1項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金」，因此可以看出，業務侵占罪實為普通侵占罪的特別規定。

何謂「侵占」？柯博齡說，行為人在持有他人之物後，必須主觀內心要變易其原來持有意思而為「不法所有」意思；客觀外在，行為人須將原屬他人所有之物，轉而以自己為所有人的地位而加以處分該物。假如僅將持有物延不交還或其他原因致一時未能交還，既缺乏主觀及客觀要件，而難認屬侵占行為。

柯博齡認為，女店員將管領持有的茶葉蛋吃掉，並無法律上的原因或依據，顯然是以自己所有物之意而加以吞食，屬侵占行為無誤。

為何要加重處罰業務侵占？柯博齡解釋，因為業務上會經常性反覆不斷的持有他人之物，則其持有他人物品的機會，比一般人或非從事業務之人更大，對於該物的合法處理，理應較一般人熟稔，負有更高的道德義務，所以，法律設計在違反此道德義務而發生侵占行為時，要科以較重的刑罰，道理即在此。

柯博齡透過台灣司法人權進步協會呼籲，不管民眾在公司或團體掛了什麼樣的頭銜或職稱，只要因執行業務而持有屬於公司或團體的金錢、商品等具價值有體物，請妥善保管及處分，並確實掌握該等物品流向的證明文件或佐證資料，避免帳務不清，如果手上持有的金錢數額或商品數量，與單據上數字不吻合，或繳回的物品與庫存或帳戶餘額對不起來，極可能身陷業務侵占之違法風暴中，不可不慎。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法