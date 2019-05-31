要脅韓星拍裸照 惡魔經紀人「這樣做」遭二度聲押

2019-05-31 20:35

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在《2分之一強》發展的29歲韓國藝人宋讚養，日前現身泣訴指自己遭前經紀人李湘瑋欺騙，被強拍裸照及詐騙金錢，李湘瑋被檢警搜索及約談到案後一度被羈押，3星期前才因認罪獲5萬元交保；不料，李湘瑋昨天接受媒體專訪時，翻供否認涉案，台北地檢署因而質疑他涉透過媒體勾串證人或共犯，今再傳喚李湘瑋到庭，訊後將他聲押禁見。

李湘瑋今天下午庭訊前說，他之前與宋讚養太好了，宋讚養現在是公眾人物，他也不方便多說什麼，但對於宋讚養公開指控他的內容，他認為有損害到其名譽，也反控宋讚養妨害名譽，現由桃園地檢署偵辦中。

針對宋讚養指控，李湘瑋當初以第三人的性命要脅他，才讓他被迫拍下不雅影片一事；李湘瑋昨天接受電視媒體採訪時則指稱，不雅影片是宋讚養自拍後主動交給他，並稱：「我從來沒有騙他錢，我反而還借他錢，他也沒有辦法提出證據。」

此外，李湘瑋接受電視台記者採訪時還說：「檢調那邊收到影片，很明顯的看到是他（指宋讚養）自己去按下拍攝鈕，那是他自己拿給我的，所以根本沒有所謂強迫的事情，因為有一些關係，他要留給我存底去做一些證據的保留。」

今年3月間，檢警搜索李湘瑋住處時，查扣到宋讚養的裸照以及其他不明男女的裸照，疑有多人受害，檢方當時訊後依詐欺、恐嚇等罪，將李湘瑋聲押禁見獲准，直到今年5月10日，李湘瑋在偵查中向檢方認罪，才獲具保停押，改以5萬元交保。

不料，李湘瑋獲交保才3星期，就接受媒體採訪，自曝他與宋讚養之間的糾紛，且他向媒體透露的內容，與他在偵查庭上所自白的供述並不一致，檢方因而質疑李湘瑋未吐實，考量他獲交保後仍持續接受媒體採訪，無法排除他涉透過媒體放話，有勾串證人或其他未曝光被告的可能，因此今庭訊後2度將他聲押禁見。

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