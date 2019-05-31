不只王老吉擺攤！新北分署6/4拍賣 專櫃甜點名店也來了

2019-05-31 17:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕中國知名飲品「王老吉」在台代理商「王老吉茶館股份有限公司」積欠逾300萬元勞健保費用，法務部行政執行署新北分署將在分署6月4日下週二舉行的「一二三聯合拍賣會」，破天荒首度販賣「1828王老吉涼水舖」現調手搖飲料，並以市價7折販售，讓業者能早日清償欠稅。

業者表示，當初是因為展店速度太快，導致資金運作困難，才會出現財務周轉問題，並非故意積欠勞保費不繳，除了承諾會以分期方式繳納欠款之外，並希望透過在聯合拍賣會現場擺攤販賣手搖飲的方式，以販賣所得抵繳滯欠的勞保費。

新北分署表示，王老吉涼水舖將於6月4日當天早上9點到下午3點在新北分署12樓，以約原價7折左右的價格販賣多款暢銷手搖飲，歡迎民眾在一起來喝冰涼飲料。

此外，之前聯合拍賣會深受民眾歡迎的百貨專櫃精緻蛋糕業者，6月4日仍舊會在新北分署繼續販售法式馬卡龍、義大利提拉米蘇、北海道十勝生乳卷、紐約起士長條蛋糕及法式草莓塔等等精緻甜點，合計236件商品，每樣商品皆以官網定價的7折出售。當天另外還有變賣檸檬派、桂圓蛋糕、核桃派、原味乳酪及鳳凰酥等各式禮盒共210盒，歡迎民眾到場選購。

12樓拍賣室同時變賣通過國際ISO22716認證，知名清真保養品牌「MEI-EAL」的化妝品一批，包含缷妝油、洗面乳、化妝水、美白霜（凝露）、保濕霜（凝露）及面膜等，以原價的6折販售，歡迎有需要的民眾到場選購。以上三項變賣動產皆從中午12點開賣。

另外，當天中午在11樓大會議室則以約市價的2折價格變賣緬甸玉鐲、玉珮、阿富汗牡丹雕件、粉晶貔貅擺件、紫晶洞擺件及鹽燈等。新北分署將於上午11點半開放民眾進場參觀，並於中午12點在新北分署11樓大會議室準時開賣，下午4點結束變賣。

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