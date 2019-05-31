中監男戒護員上吊輕生 緊急救回接受輔導

2019-05-31 11:51

［記者楊政郡／台中報導］台中監獄上午傳出男戒護員坐在床沿疑似上吊輕生，備勤室同仁發現後緊急處理得當，先送培德醫院，並未發現該員有任何外傷，該職員是該監重點觀察對像，已特別注意及輔導他的行為舉止，上午也立即後送中國醫相關專科，進一步輔導。

中監副典獄長戴明瑋表示，該員100年間分派到該監服務，平常情緒正常時表現正常，上班值勤情形還算正常，但偶而會出現情緒失控，也曾請長假休息，該監列為重點輔導對象，會特別注意他的情緒反應及行為異常。

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