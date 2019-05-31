「高科技」外套自帶「BGM」 原來口袋裡有秘密

2019-05-31 00:36

〔記者王捷／台南報導〕方姓男子因為機車邊騎邊冒白煙，引起警方的注意因此上前盤查，但是方男的外套一下車就自帶BGM（背景音樂，音效），只要一動身上就發出塑膠袋摩擦的聲音，由於警員又查出他有毒品前科，開玩笑問方男外套是不是高科技產品，會自帶「音效」，但芳男故意掏出沒有東西的外套口袋，裝傻向警方稱哪來的音效，但問到另一側口袋時，方男開始推託，最後拿出了2包毒咖啡還有一包K毒。

30多歲的方男在凌晨騎車到市區，但是因為他的機車一直噴出白煙，加上他沒有裝後照鏡，讓警方上前盤查，當時警方透果的他證件，查出他有毒品前科，因此詢問他現在是否還有在吸毒。

當然，方男否認吸毒，向警方供稱他早就戒毒，沒有繼續走歹路，但是當方男跟警員「抬槓」的時候，身體每動一下就傳出塑膠袋摩擦的聲音，警員問他外套口袋裡有什麼東西，怎麼這麼吵，這時方男故作鎮定，拉出外套其中一邊口袋，向警員說「沒有」。

但當方男在拉口袋時，另一邊口袋卻不爭氣的又傳出聲音，警員開玩笑問方男，是不是這件外套有高科技自帶音效，但方男沒有笑出來，拉出另一邊口袋卻調出許多包毒咖啡，因此被警方帶回警所調查，訊後將他移送法辦。

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