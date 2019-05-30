北市驚傳雙屍命案 疑老夫殺老妻後輕生

2019-05-30 17:19

首次上稿 15:31

更新時間17:19

〔記者鄭景議、劉慶侯／台北報導〕台北市大同區驚傳一起雙屍命案，在歸綏街一棟大樓13樓，一對70歲以上的老夫妻，今下午2點多被兒女發現在床上失去呼吸心跳，家屬緊急通報警消，救護人員抵達時，研判兩人都已經明顯死亡，不送醫，警方則發現，老妻的脖子上有勒痕，不排除是老夫殺害妻子後輕生，將持續調查釐清。

據了解，死者為78歲的澎姓老先生與76歲的劉姓老太太，附近鄰居以及該里里長指出，這對老夫妻在這邊住很久了，兩人身體都不好，澎翁平時行走都要靠助行器，劉婦也常常要看醫生，多次看到救護車進出這條巷子，都是為了這對老夫妻，前幾天澎翁才因為中風，叫救護車將他緊急送醫。

警方初步了解，澎翁有三高和中風問題，劉女則罹患有大腸癌，研判可能因此引發事故。

警方初步調查，澎翁被發現時雙手伸直且僵硬，身上纏有繩子，劉婦脖子上有勒痕以及刀傷，未發現遺書；獲報時死者的兒子在隔壁臥室睡覺，是女兒返家時發現兩人趕忙報案。

兒子指出，他最後一次看到老父是今天凌晨一點多，那時候看老父走進走出，不知道在忙什麼，他沒有多想，就回寢室睡覺。

目前警方在寢室中搜出疑似涉案用的繩子、摺疊瑞士刀、還有彈簧帶，不排除因久病，先生殺害老妻後輕生，目前仍在調查釐清死因。

大同分局鑑識小隊初步研判，應係澎男先勒斃妻子後再自殺，檢察官已到現場相驗，嗣相驗後認定死因。

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