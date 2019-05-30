惡夫發酒瘋持熱水瓶打斷妻7根肋骨致死 高院判15年

2019-05-30 11:33

〔記者楊國文／台北報導〕30歲的葉慧義前年與吳姓妻子到桃園市中壢一家KTV飲酒唱歌，隨後到旅館休息，夫妻因經濟問題發生口角，葉男趁著酒意，持旅館內的熱水瓶朝妻子的頭、腹等部位痛擊，導致她全身7根肋骨斷裂、腹部大出血，送醫仍不治，緊急送醫後仍告不治，檢方以殺人罪起訴，並求處重刑，審理時，葉男堅稱只涉傷害罪，高等法院認定葉無悔意，今仍以殺人罪判他15年徒刑、褫奪公權6年；可上訴。

判決指出，葉慧義於前年10月30日下午4時和妻子到一家商務飯店休息，雙方發生口角，全身酒意的葉慧義竟發酒瘋，將妻子打到滿臉是血、遍體麟傷，不僅牙齒斷裂，前後胸肋骨斷了7根，腸道、骨盆腔、大腸都被重擊破裂大出血。

葉男雖然已發現妻子傷重，倒地不起，不但沒有報案，還進出房門3次、延後退房時間，直到傍晚6點32分被迫退房時，才向櫃台人員說要叫救護車，警方人員到場還發現葉慧義有濃濃的酒味，酒測值高達0.53毫克。吳女經緊急送醫，仍傷重不治。

吳女經解剖發現，其腹部挫傷、腸系膜裂傷出血、導致出血性休克為主要死因，另外，葉男因案通緝，被逮獲帶到警局偵訊時，一度還持用其雙胞胎哥哥的身分証應訊，但被識破。檢方依殺人罪將葉起訴，桃園地院判他15年徒刑、褫奪公權6年。

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