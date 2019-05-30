虐死尿床3歲兒、棄屍垃圾堆5年 狠父被判9年半

2019-05-30 10:55

〔記者楊國文／台北報導〕男子白嘉文因3歲半的兒子尿床，竟拳打、勒頸、摔牆凌虐，命令兒子原地踏步，並喊「一、二，一、二」答數直到昏迷死亡，棄屍基隆山區垃圾堆，事隔5年，因男童遲未入學，白男才被查出涉案，但警兩度開挖找不到男童屍骨，法院審理時白男請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑未獲採信，高等法院今依傷害致死、遺棄屍體罪判白男9年6月徒刑；可上訴。

檢方起訴指出，白嘉文（38歲）與石姓女子結婚，兒子出生後，2人因毒品等案入監，新北市社會局將男童安置寄養家庭，白男出獄後與妻分居；2010年帶兒子與王姓女友同居，因工地工作不穩，心情不佳，2011年6月某晚，不滿兒子尿床，拳毆兒子腹部，再舉起勒頸，王女勸阻，白仍將兒拋摔、撞牆、撞地板。

不久，白男又令兒子起身原地踏步，叫兒子和他答數「一、二，一、二」，直到兒子不支昏倒，王女要求送醫反遭毆打；隔天下午4點，兒子無呼吸、心跳，白竟騎車載屍至七堵區產業道路棄屍。

2014年，新北市社會局察覺男童遲未入學，檢警獲報在2016年找到白嘉文，得知他竟虐兒棄屍，檢方根據白的供詞，兩度開挖棄屍地點，但未找到男童的遺體或衣物。白男父親得知愛孫遭白男棄屍垃圾堆，泣不成聲，搥打白男「還我孫子來！」

檢警調查，白男將兒子棄屍在編號「高幹45」電桿路旁，該處時常有野狗出沒、也被亂丟垃圾，已動員搜查，但未發現屍體，檢警對白男測謊，結果是白男通過測謊，王女也證稱，白向她坦承打死兒子。一審判白男9年半徒刑。

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