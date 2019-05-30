桃園市砍人搶車男 疑信義區3千萬現金搶案共犯

2019-05-30 01:57

［記者許倬勛／桃園報導］電玩《俠盜獵車手》情節29日晚間在桃市真實上演！因強盜、偽造文書遭通緝的36歲林東賢，懷疑被警方跟監，晚間7點許相繼在中壢區、平鎮區、桃園區，持菜刀恫嚇路人取財，並行搶3輛機車逃逸，過程有2名路人被劃傷、隨身財物遭竊。平鎮警方8點許在大園區大觀路上將他逮捕到案，正漏夜釐清作案動機中。根據消息來源指出，持刀搶車的林東賢疑是去年10月於台北市信義區犯下3000萬現金搶案的共犯，桃市專案小組積極清查身分中。

警方於29日晚間7點28分獲報，林男在中壢區健行商圈持菜刀鬼吼鬼叫，沿路威脅路人交出財物、機車，否則將痛下殺手，2名路人只好乖乖就範，林男搶來機車後，隨即往平鎮區方向逃竄，7點50分許，林又在平鎮區文化街「相中」1輛機車，隨即往桃園區馳騁，直到8點20分許被人發現在桃園區大業路作案，搶走第3輛機車往大園方向逃逸。

傷者驚魂未定，稱從沒見過林男，不解熙來攘往的街頭竟有人敢公然行兇，案發當下也被網友轉發各大社群媒體，呼籲路過民眾注意安全。

桃園警方獲報，立即出動線上警網攔截圍捕，火速於9點30分在大園區大觀路上將林男逮捕到案，遭搶機車已交還被害人，警方正漏夜釐清犯案動機。

2名遭搶民眾手臂遭劃傷，救護人員到場包紮後送醫，經救治沒有生命危險。

去年10月29日晚間，兩名女子運送疑似地下匯兌的3千萬元現金，鄧姓女駕駛行經北市中坡北路時下車買消夜，疑遭一路尾隨的兩名刀匪喝斥下車，盜走2700多萬元，北市檢警在接應的轎車上找到林東賢的指紋，遂發布通緝林男，林流竄北台灣逾半年、長期疑神疑鬼，詎料最終因「被害妄想」爆走遭捕。

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