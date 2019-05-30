獨家》變態男潛入校園 連續偷拍國小女童如廁

2019-05-30 00:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕校園安全亮紅燈！男子張廷煒於中午時間潛入某國小廁所內，同時以手機以及平板電腦偷拍隔壁間女童如廁過程，被發現時警方從他的手機與平板電腦中，發現許多受害女童的如廁畫面與影片，其中該校就有5名女童遭偷拍，新竹地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例與兒童及少年福利與權益保障法，將張男提起公訴。

檢方調查，4月25日中午12點半，男子張廷煒藏匿在某國小性別友善廁所內，同時以手機以及平板電腦開啟攝影功能，從廁所隔間下方空隙伸過去，由下往上拍攝影方式，偷拍4名女童如廁時，脫褲裸露臀部等身體隱私部位的鏡頭。

直到第五名受害女童在廁所內準備脫褲換衣服時，發現手機黑影，蹲低一看發現是行動電話，驚覺有人竊錄，立即跑回教室，向班導師告知其事，經班導師衝進廁所現場時，發現張男反鎖在廁所內且緊閉門，等張廷煒自行走出時，班導師偕同張男前往警衛室，經值班警衛報警究辦，當場扣得手機及平板電腦，並從中發現多個偷拍攝影及照片檔案。

檢方調查，張廷煒犯下本案時，遭拍攝者均為該國小女生，均為未滿12歲兒童，而張男所拍攝的照片，都是女童脫褲如廁的內容，令普通一般人感覺不堪及不能忍受，足以引起羞恥、厭惡感而侵害性的道德感情，且侵害兒童的性隱私權，觸犯兒童及少年性剝削防制條例「拍攝兒童或少年為猥褻行為之影片」與兒童及少年福利與權益保障法「成年人故意對少年犯無故以錄影竊錄他人非公開活動」等罪嫌，全案提起公訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法