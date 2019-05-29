老翁獨自就醫跌倒 警獲報背老翁回家

2019-05-29 16:01

〔記者陳薏云／台北報導〕新北市一名90歲王姓老翁，日前獨自前往醫院看診，返家時正準備爬樓梯上樓，卻在公寓1樓跌倒，警方獲報後，初步檢視王翁無傷，僅無法自行走樓梯，於是警方背起王翁，將其護送返家。

新店分局碧潭派出所警員黃伯丞、林宏昌執行巡邏勤務時，接獲通報表示有民眾需協助，警方到場後觀察老翁並無傷勢，另也表示不願就醫，故2名員警左右攙扶老翁，但老翁腿實在無法出力，最後由員警以背負的方式將老先生背上樓，社區民眾看見員警義舉，均大表讚賞，老翁的8旬妻子看到也相當感謝，稱「沒有警察該怎麼辦」。

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