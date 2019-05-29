舉頭三尺有神明！通緝犯扳斷石獅耳朵洩憤 2天後城隍廟前被逮

2019-05-29 16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕舉頭三尺有神明！台中市63歲江姓男子人生不順利，本月20日喝酒澆愁，愈喝心情愈差，開始怨天怨地，抱怨上天不給他好運氣，愈想愈生氣，闖入中市東區城隍廟前，用力把石獅子的左耳扳下來洩憤，石獅左耳折斷，廟方出面制止，他迅速逃逸無蹤，事隔2天後，江男再度行經城隍廟，眼尖的廟方人員立即認出他，通報警方逮捕，警方進一步發現，此人是竊盜通緝犯，將他逮捕解送地檢署歸案，目前入獄服刑中。

該城隍廟尚未控告江男毀損罪，廟方人員說，江男狀似遊民，沒有錢賠償，廟方沒有向他索賠之意，不過，希望江男能到城隍廟，向神明認錯道歉，承諾未來不會欺負石獅子。

中市警局三分局合作派出所調查，居無定所，從事資源回收的江男，人生過得很不順利，本月22日他喝酒後心情更差，開始抱怨人生艱辛，上天對他刻薄，沒讓他於富貴人家含著金湯匙誕生，他至今連一個棲身之處都沒有，江男遷怒於老天不公平，跑到城隍廟，用力扳石獅子的左耳，要把耳朵扳斷洩憤。

廟方人員出面制止時，江男已經把左耳扳斷，但因裡面有鋼筋，耳朵雖然折斷，但鋼筋仍相連，江男又見廟方人員制止，丟下石獅子逃逸，廟方認為人海茫茫，要找到這位褻瀆神明的遊民，難度相當高，也就沒有報警。

沒想到事隔2天，本月22日，江男再度行經城隍廟前，巧遇廟方人員，見他就是破壞石獅子的人，趕緊向警方報案，警方留置江男時，發現他是今年4月被發佈通緝的竊盜通緝犯，遂將他逮捕解送檢方入獄執行。

江男說，他撿資源回收維生，收入微薄而居無定所，沒有收到法院通知書，不知道自己被通緝，警方卻認為，正所謂「舉頭三尺有神明，善惡到頭終有報」，江男的通緝犯身分就在城隍爺面前漏了餡，才會被警方上銬逮捕歸案。

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