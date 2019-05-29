一臉「藥仔面」被盤查 萌犬變「猛」犬首出擊建功

2019-05-29 12:21

〔記者許國楨／台中報導〕許多毒蟲因長期吸安會出現俗稱「藥仔面」特癥，經驗老到觀察力強的警察往往一查就中，而洪姓毒蟲就因符合上述特癥被警方盤查卻遍尋不著毒品，立即向警犬隊申請派出最幼齒的緝毒犬CHOCO前來支援，果然在車內一陣嗅聞後查獲藏在扶手座下方的100多公克毒咖啡包，讓自恃藏毒功力一流的洪男當場認栽。

警方透露，以吸安人口而言，因安毒是興奮性毒品，施用後會黑眼圈、眼神渙散，晚上睡不著覺，深夜在路上徘徊，久之會出現台語稱「黑、乾、瘦」的「藥仔面」特徵，但不管吸食什麼毒品，多半有諸如皮膚黝黑、感覺不出肌肉線條，臉上有痘痘、雙頰凹陷等共同特徵，對資深員警而言辨視度相當高。

而台中市第四分局偵查隊前天巡經南屯區大墩11街時發現一輛自小客行跡可疑攔查，發現21歲洪姓駕駛神色慌張，全身散發濃濃毒品氣味，且符合上述的「藥仔面」特徵，經目視察看車內卻未發現任何違禁物，惟過程中洪男眼神飄移、面露不安，更加深警方懷疑立即向警犬隊申請支援。

而緝毒犬CHOCO（米格魯、母、11個月大）一進入車內，即對駕駛座扶手下方周遭感到特別興奮，果然在駕駛座扶手座下方查獲含安非他命成分的毒咖啡包15包（重119公克），警犬隊隊長陳玉梅說，CHOCO剛到警犬隊實習時，愛玩愛吃天性對於學習新氣味速度極快，但也因為年紀最小，偶爾會因為貪玩而分心，此次是第一次支援毒品搜索勤務。

但所謂初生之「犬」不畏毒，利用其身形優勢，只見牠一個箭步衝上駕駛座仔細來回嗅聞，每一個地方都不放過，甚至整個頭都埋進了駕駛座下方，最後不斷對駕駛座扶手下方周邊駐足嗅聞，此舉引起領犬員注意，會同警方仔細檢查撬開扶手隔板後，果不其然順利查獲毒品。

自稱打零工為生的洪男在警訊中供稱，因攜毒曾遭警方查獲，自恃藏毒功力一流，沒想到此次栽在警犬手裡，也只能乖乖認栽；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源。

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