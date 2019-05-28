女情報員早年赴中死亡 家屬要求領撫卹金差額改判敗訴

2019-05-28 23:26

〔記者楊國文／台北報導〕國防部軍情局女陸軍上尉閻獻君於1956年奉派到中國執行情報任務卻失聯，家屬原本接獲知她於1967年作戰死亡，後來獲改認為1987年死亡，核發家屬一次撫卹金110萬元，每年撫卹金8萬多元，但家屬不服，打行政訴訟要求確認死亡時間，國防部更正為1999年2月，法院8年前判決軍方應補發撫卹金318萬元確定，不過，家屬另外提告，要求國賠延遲發放差額的利息等損失170萬5000元，台北地院判決國防部應賠77萬多元，但高等法院今改判免賠。可上訴。

高院審理認為，軍人撫卹條例於1949年制定後，在1967年、1997年、2002年經多次修正，將撫卹金基數逐步調高，國防部對軍人遺族核卹的受益處分之前，須先審查確認撫卹的原因（如因公死亡、作戰死亡、意外死亡等）、撫卹發生時間、遺族身分，才能決定適用何時期的軍人撫卹條例計算撫卹基金基數，而做成核卹處分。如果國防部的處分客觀上確有所本，就算處分事後經行政爭訟結果撤銷，僅涉及與行政法院間對爭議事項的事實認定、法律適用意見不同，不能認定是故過失怠於執行核卹處分，而有國賠責任。

高院指出，國防部是根據閻獻君的存記資料記載的失聯時間、軍情局1966年間的簽呈資料、軍情局關於閻獻君的督導手冊記載最後通聯紀錄，認定閻女是於1966年間失聯，1967年死亡，依1967年的軍人撫卹條例作成核卹處分，客觀上是有其根據。

由次閻女母親一再提起訴願、再訴願、行政訴訟，國防部也依行政爭訟結果，一再另為核卹處分，但雙方對閻女失蹤、死亡時間的認定上，始終爭執不下；後來，2007年2月7日新北地院另案裁定，認定閻女於1999年2月17日「視同作戰死亡」。

國防部為解決爭議，於2007年9月4日發布命令，更正閻女於1999年2月17日作戰死亡，但閻母早於2007年1月10日過世，國防部乃依1997年軍人撫卹條例第21條第4款規定，以撫卹權利不得繼承為由，駁回閻女家屬請求撫卹金差額，後來經最高行政法院判決認閻母生前已起訴請求撫卹金差額，該債權不具有一身專屬性，得由閻女家屬繼承，於2011年8月31日改判國防部應依1997年軍人撫卹條例規定，給付家屬撫卹金差額確定，國防部因此於2011年11月22日給付差額給閻女家屬。

高院合議庭審理認定，國防部在閻女核卹過程中，並無故意、過失怠於執行職務，其核卹處分雖然經最高行政法院撤銷，但只是法律見解的歧異，閻女家屬不得依國家賠償法第2條第2項規定請求國防部賠償。仍可上訴。

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