市萬安演習順利達成 林智堅：公共安全是幸福城市的根本

2019-05-27 16:58

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕萬安42號演習今午實施，警政署發放防空警報命令後，新竹市警察局同步發放緊急警報，並全面實施人、車交通管制及協助指導民眾疏散避難，演習由市長林智堅主持，偕同憲兵指揮部少將副指揮官馮毅沿北大路、東大路，前往載熙國小與北區區公所，視察相關防空避難作為。

｢公共安全是幸福城市的根本！｣，林智堅表示，多一分準備，就多一分保障，也少一分損害，在災害發生前希望透過演練，來提升城市的災防戰力，若災害真的來臨時，各單位可以最短時間做好應變工作，以降低災損，並迅速復原，確保市民的生命財產安全，並感謝參與聯合防空演習的國軍弟兄、市府同仁、市民朋友積極參與。

演習期間，林智堅檢視竹市載熙國小師生防空避難情形，他說同學們都認真地參與演習，落實避難步驟，盼藉此加強孩子們對於空襲災害的避難作為；隨後並到北區區公所地下室，視察民防團開設作業演練，包含物資發放、緊急搶修、避難收容處所等等；本次演習並首次新增「應變指揮中心轉移」演練課目，驗證指揮中心遭受破壞後，轉移至北區區公所成立緊急應變指揮中心進行指管作業。

演習警報發放後，市民聽聞警報，均能配合交通疏導管制及進行人車疏散避難，民眾、商家及全天候開放之機關（構），亦立即緊閉門窗、關閉水電瓦斯、熄滅燈火及立即進入防空避難處所避難，市民、各單位皆密切配合。

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