「親愛的！」退休婦險失10萬 幸警阻愛情詐騙

2019-05-27 14:58

〔記者方志賢／高雄報導〕60多歲公職退休的張婦，網路上認識加拿大男網友，平時於網路英文溝通，相談甚歡，近日又稱呼她為「親愛的」，因工作急需美金3000元（台幣近10萬元）新購機器，張婦不疑有詐，到銀行要匯款，所幸員警獲報及時攔阻。

苓雅分局福德二路派出所員警接獲彰化銀行大順分行通報，稱有婦人欲匯款10萬元給外國擔任工廠老闆的友人，疑似遭到詐騙。

警方火速趕往，並在櫃台找到尚與行員爭執的張婦，她表示從公職退休已久，與一名加拿大男網友認識約3個月，平時透過網路，相談甚歡，對方時常噓寒問暖，近日又稱呼她為「親愛的」，便對該名網友有好感。

這名網友日前稱工作上機器損壞，需採購新機器，清點資金完還缺少10萬元，急需張婦匯款協助。

警方研判張婦遇上「跨國戀愛詐騙」，向張婦說明近期遇到的詐騙案例，但張婦依舊堅持要匯款，並表示若遭騙後果自負，警方持續說服張婦，並上網搜尋相關新聞報導讓張婦詳讀，她才冷靜下來，並發現對方漏洞百出，自己一時心迷險遭詐騙，所幸警方及行員攔阻。

警方表示，近幾年跨國戀愛詐騙頻傳，都是不肖之徒謊稱自己是有社經地位的人，再主動向單身女子發動甜言蜜語或噓寒問暖的攻勢，利用女性陷入戀愛陷阱後，逐步對對方予取予求。

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