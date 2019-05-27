基金女王批微整形後視力減退、長木偶紋 被控誹謗獲判無罪

2019-05-27 14:47

〔記者張文川／台北報導〕有「基金女王」封號的先鋒投顧前董事長林寶珠，2016年4月至醫美診所注射玻尿酸，事後在臉書發文痛批整形名醫蔡家碩是「惡醫」，害她長出「木偶紋」，蔡姓醫師認為名譽受損，控告她妨害名譽，台北地檢署去年8月起訴林寶珠；案經台北地院審理，今判林寶珠無罪，可上訴。

林寶珠透過電話得知獲判無罪後，第一個反應是：「無罪喔？太好了、太好了，真好」，「醫師叫我一次打20c.c.，而且他打的是暴痛玻尿酸，怎麼可以這樣打！」林寶珠指出，醫師建議她施打玻尿酸加微晶瓷共20.5cc，其中太陽穴建議10c.c，下巴實際施打5c.c，半夜連吃5次止痛藥也不能停止暴痛，挨告3年多來受盡精神折磨，她的原意只是要提醒大家風險，謝謝法官勘驗就診錄音錄影帶，還原事實。

林寶珠當時在臉書PO文指出，2016年4月1日她到該診所打玻尿酸，整形名醫蔡家碩評估後，建議她在太陽穴、法令紋、下巴總共至少注射21.25c.c.，但她控訴蔡術前沒讓她簽風險告知說明書，且未穿醫師袍就醫療，打玻尿酸時疼痛異常，比生孩子、插胸管還痛，回家吃了止痛藥也止不住，痛訴蔡是「惡醫」，術後長出木偶紋，甚至讓她視力大為減退。

蔡認為林寶珠的木偶紋是本來就有的，與手術無關，是本來就有的，林PO文貶損他的名譽，且他實際只有幫她注射7c.c.玻尿酸，林所言不實。

檢方查驗病歷，發現蔡確實只注射7c.c.玻尿酸，且林寶珠是先發文稱視力減退，才去看眼科，發文指當下視力減退，是僅憑自己的猜測，缺乏專業依據，「惡醫」一詞顯已貶損蔡的名譽，檢方去年8月依加重誹謗罪、公然侮辱罪起訴林寶珠，但法院判她無罪。

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