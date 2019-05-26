渣！ 變態男性侵6歲女童 她「怕被大人罵」不敢講

2019-05-26 23:30

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名男子阿昌（化名）見弟媳的姪女小婕（化名）年僅6歲好欺負，竟趁著抱她看電腦螢幕時，2度把狼爪伸入褲內指侵，事後小婕只要一聽到要去阿昌家，情緒就反彈異常強烈，經過奶奶探詢，才爆出這起惡劣性侵，高等法院日前維持桃園地院判刑8年見解，駁回上訴。

2013年間，阿昌與弟弟一家人同住，見當時6歲的小婕常來家中找姪子玩，竟起了變態色心，以玩電腦名義邀請她上2樓，並把她抱到大腿看螢幕，趁機把手伸入褲子內指侵，懵懂的小婕雖然覺得不舒服，但懼於被打的心理壓力，不敢大力反抗。

過了2年，小婕去阿昌家過中秋節，阿昌又用相同手法指侵，造成她下體疼痛，讓已對身體有基本認識的小婕很不開心，2個月後，她聽到奶奶問要不要去阿昌家時，突然崩潰暴怒，堅決不去，經過奶奶開導，她才說「尿尿地方會痛」，道出這段不願面對的回憶。

小婕父聽了火大報案，偵訊時，小婕表示阿昌摸她尿尿的地方當下，她以「不要」拒絕，但阿昌竟然回「休息一下」，接著繼續摸，她怕被打所以不敢大力反對，回憶至此，年僅8歲的小婕崩潰落淚；她還說，阿昌2度把手指頭放到尿尿的地方內，覺得很痛，回家後感到不舒服，但因「怕被大人罵」，不敢跟爸媽講，在場人聽了全心碎。

阿昌承認抱小婕看電腦，但否認任何指侵指控，律師還主張，小婕作證時未滿16歲，檢察官未命她具結，口供沒有證據能力。

不過高院解釋，被害人在偵查中的口供，「信用性」遠比警詢筆錄還高，沒道理警詢筆錄可採用，檢方的訊問卻無效，且就算沒有具結，若具有「可信性」及「必要性」2要件，且已經無法從其他處獲得證據，基於「為證明犯罪事實存否所必要者」，仍有證據能力。

高院認為，本案除了小婕說法，已無從用其他證據代替，因此她在偵查中的陳述，屬於重要待證事實，有其必要性，具有證據能力。

高院指出，小婕處女膜有新鮮裂痕，且沒有其他證據證明是性侵以外的行為造成；小婕陳述案發過程時情緒激動，不時落淚，躲在父親後面不敢說話，1名年僅8歲的女童，如果沒有親身經歷這件事，難認會出現此行為；精神鑑定報告書顯示她的認知能力正常，沒有表達或理解障礙，確診遭指侵後，罹患創傷後壓力症候群。綜上，原審判刑8年合理，駁回上訴，仍可上訴。

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