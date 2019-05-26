僱用失聯移工 宜蘭工地抓不怕

2019-05-26 13:43

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣建案林立，不少工地嚴重缺工，僱用失聯移工，其中一組專門貼地磚的越南移工，號稱CP值高，經過口耳相傳，許多小包商爭相邀約，工作應接不暇，移民署宜蘭縣專勤隊派員盯梢後一舉查獲。

宜蘭縣專勤隊昨會同宜蘭縣政府勞工處、縣警局，到縣內工地突擊檢查，查獲8名非法失聯移工，另函送5名雇主，近期查緝行動中，宜蘭運動公園附近某知名大型工地，去年9月16日、11月29日、今年5月2日、5月21日，共被查獲5名失聯移工。

這處大型工地被查到的非法移工，均為越南國籍，透過多個雇主、仲介進入建築工地工作，有一組專門貼地磚移工，工資不貴，工作效率受肯定，雇主大讚CP值高，邀約不斷，建立不錯的「口碑」。

宜蘭縣專勤隊隊長邱耀雍說，宜運附近這處建築工地面積約3000坪，計有4棟大樓，每棟樓15層樓，每次查緝必須透過保全通報工地負責人，工作人員發現查緝小組接近立刻通報，相當狡猾。

邱耀雍說，光是本月份，專勤隊就在這裡查獲4名非法失聯移工、2名非法雇主、1名非法容留，創下宜蘭縣單一建築工地1個月內非法僱用及容留外國人工作次數最多紀錄，非法移工訊後解送宜蘭收容所待遣，違法僱用部分，函送縣府勞工處裁處，如果5年內再犯，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

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