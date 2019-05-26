婦人遭蜂螫蜂螫險命危 消防員這一招鬼門關前搶人

2019-05-26 10:43

〔記者萬于甄／台南報導〕正值春夏之際，民眾在戶外需小心蚊蟲蜂螫，台南一名69歲林姓婦人昨午不慎因蜂螫而引起過敏性休克，一度陷入昏迷，家屬趕緊請救護車救援，救護人員趕抵現場時，雖情況危急，幸好透過專業醫療人員線上指導，即時給予藥物搶救，並送往醫院治療，成功救回婦人一命。

台南市消防局獲報，69歲林姓婦人因在田中工作時，突然覺得頭暈不舒服，由家屬攙扶其回家後竟昏倒在家中，且怎麼喊都沒反應，趕緊派遣第五大隊保西消防分隊隊員林昭逸、宋致昇前往救援，救護人員抵達現場時，發現婦人疑因嚴重過敏性休克已呈現昏迷狀態。

林昭逸表示，當下發現婦人左手臂有明顯蜜蜂螫咬的傷口，且意識昏迷、全身盜汗，研判是急性過敏休克反應，立即請勤務中心通報醫療單位，由成大醫師林志豪透過電話線上指導，立刻給予患者適當抗過敏藥物及點滴，約3分鐘後患者意識狀況逐漸轉佳，趕緊送往醫院治療。

林昭逸為高級救護技術員，擔任消防人員多年，也是首次遇上嚴重的過敏性休克，他說，預立醫囑執行在此次關鍵時刻發揮最大效益，透過醫療指導醫師預先同意高級救護技術員執行投藥，成功將患者從鬼門關前拉回，以往僅能不斷給氧並緊急送醫。

南市消防局目前通過的預立醫囑包含，到院前心肺功能停止給予強心針、重度低血糖患者給予高濃度糖水注射、到院前過敏性休克及肌肉注射腎上腺素等，蜂螫也屬過敏性休克中的一項。

保西消防分隊分隊長杜福威也提醒，每年4、5月春夏之際，是蜂蛇時常出沒的季節，民眾在山區、戶外都務必多加小心注意，或不慎被蜂螫也應趕緊報案；台南市消防局捕蜂作業去年起已順利委外，但只要蜂群有叮人或立即威脅民眾安全的狀況，消防人員仍會先到場處理。

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