5/25 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落雙北

2019-05-25 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月25日）開獎的第108000125期今彩539，頭獎開出2注，分別由台北市大安區復興南路一段133之1號的「黃金連線彩券行」和新北市中和區秀朗路三段16號的「新蓮發彩券行」開出；第108000125期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000125期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、08、10、12、15、16、18、22」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共256注中獎，每注可得500元；肆獎共3114注中獎，每注可得100元。

第108000125期今彩539中獎號碼為「08、23、28、36、38」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共246注中獎，每注可得2萬元；參獎共7905注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬61注中獎，每注可得50元。

第108000125期39樂合彩中獎號碼為「08、23、28、36、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共455注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1072注中獎，每注可得1125元。

第108000125期3星彩中獎號碼為「373」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000125期4星彩中獎號碼為「8343」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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