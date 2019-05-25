2惡狼性侵女同志玩4P 瞎掰她「想放開情緒」找男人尋歡

2019-05-25 17:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子小芳是同志，與黃姓女子是乾姊妹，2015年她與黃女及其陳姓男友、朋友袁中平（通緝中）一起喝酒後，被帶到汽車旅館輪流性侵害，袁男還跟陳男「互換性伴侶」，2男2女上演4P雜交場景，身心受創的小芳，事後向同居的女伴侶哭訴而曝光，法院審理時，陳男辯稱小芳同意一起「玩4P」，事後4人還一起泡澡，律師也辯護說，小芳出軌找男人尋歡，「想放開情緒」，事後無法向同性戀伴侶交代，才捏造性侵一事，但法院不採信，依共同強制性交罪判刑7年6月。

判決書指出，小芳（化名，案發時年滿18歲）與黃女（案發時16歲）是乾姊妹，黃女結交國中畢業，育有子女的陳姓送貨員，陳男另有一朋友袁中平（棄保通緝中），小芳不認識袁男，與陳男也不熟，2015年7月31日下午，眾人一起唱歌喝酒，小芳見乾妹黃女喝得醉醺醺，不願拋下黃女獨自返家，袁男與陳男見有機可乘，開車將2女載到汽車旅館。

驅車到摩鐵途中，袁男先伸狼爪，在車內壓著小芳的頭口交，抵達摩鐵後，小芳到浴室放熱水，給喝醉的乾妹泡澡，卻被袁男從浴室拉到床上，小芳驚見陳男正與黃女在床上性交，嚇得不知所措，被袁男性侵害得逞，4人上演4P雜交場景，袁男更與陳男交換性伴侶，小芳又被陳男性侵害，之後又換回性伴侶，小芳被陳男性侵害1次，被袁男性侵害3次（含車內口交）。

小芳返回租屋處，向林姓同性戀伴侶哭訴被輪流「強暴」，林女轉告小芳的母親，於案發1個月後報案。

台中地院審理時，陳男宣稱小芳願意「玩4P」，事後4人一起泡澡與聊天，小芳還說她比較喜歡袁男，袁男則棄保潛逃，黃女供稱，她喝得爛醉，不知道發生何事，但沒有一起泡澡聊天，她從乾姊小芳口中得知，男友與袁男互換性伴侶，「我腦筋一片空白，為何我的男友會這樣？」兩人已經分手。

台中地院不採信陳男辯詞，依共同強制性交罪判刑7年6月，陳男上訴二審，仍辯稱小芳願意「玩4P」，辯護律師說，小芳刻意隱瞞女同志身分，也隱瞞她正與林女同居，當天找男人尋歡，「想要放開情緒」，事後被林女發現「出軌」，捏造性侵害以求掩飾，台中高分院仍不採信，依共同強制性交罪判刑7年6月，可上訴三審。

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