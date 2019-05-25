恐怖人夫！拘禁妻子痛毆性虐 再剁她2指

2019-05-25 12:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子疑妻外遇，竟加以拘禁性虐待後，不滿妻想逃跑，憤而持柴刀砍斷妻子右手兩指，新竹檢方依強制性交與重傷害等罪嫌起訴。

檢警調查，2月21日晚間陳男懷疑妻子與其他男子外遇，而發生激烈爭執。陳男竟於當晚逼妻子罰跪至清晨，還拉扯頭髮並掐住其頸部。

事後陳男為逞慾，強逼妻子行房，妻子惟恐陳男繼續施暴，不敢拒絕，陳男從22日凌晨起至上午，多次將其生殖器或按摩棒插入妻子下體，逼妻口交，甚而持異物插入妻子肛門。

逞慾後從當天下午起至晚間，陳男因情緒再度煩躁，多次持柴刀敲擊妻子頭部與臉部，妻子因而昏死過去。

妻子直到23日上午清醒後，仍依老公要求為他製作餐點，當天近中午時才趁隙外出至附近求援，哪知被陳男識破，硬是跟著衝出門將妻子抓回住處。

回到家後，陳男質問妻為何想逃家，接著瘋狂毆打並持柴刀敲擊、劃割妻子。直到當天傍晚妻子才趁隙外出至鄰居住處求援，陳男外出尋妻不著，竟服下大量安眠藥，被送往醫院就診，當晚8點半才自行拔除點滴離院。

妻子見陳男不在，趕緊返家拿取私人物品，不巧陳男剛好回家，憤而持柴刀敲擊妻子頭部，妻子於數日內接續遭先生施暴，全身已有多處刀傷，然陳男竟仍不放過她，竟然持柴刀剁掉妻子右手小指、 無名指。

妻子趁陳男恍神之際，再度逃至鄰居住處，陳男也持刀追進鄰宅，並命妻子返家，妻子則趁亂逃逸。附近民眾見陳男當街追殺妻子，趕緊報警，警方在附近搜尋找到傷勢嚴重的妻子，立即送醫急救，醫師發現她2根手指韌帶都被切斷，只連著一層皮，即便立即開刀重建，亦未必能完全回復。

警車返回派出所途中，竟發現陳男發生交通事故，即將他送醫，陳男一聽說妻子已送醫，竟要到醫院尋妻，遭警方阻攔，陳男竟當場衝撞警員及醫院保全人員，遭警當場逮捕，事後陳男搭乘警車返回派出所途中，又因情緒不穩用力踹踢巡邏車內人犯戒護隔離板，導致隔離板破裂不堪使用。

事後陳男一概否認犯行，辯稱吃 了安眠藥，不知道發生什麼事，且只有拿柴刀的邊緣敲破妻子的頭而已。

檢方依強制、強制性交、重傷害、妨害公務及損壞公務員職務上掌管物品等罪嫌起訴陳男。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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