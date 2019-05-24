偵破40億元製毒工廠 製毒師傅怕中毒還自製草藥飲品

2019-05-24 13:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕張姓男子涉嫌在桃園市蘆竹區住家鐵皮屋內，用Nboc原料製作大量K他命毒品，桃園市調查處派員扮香客在一旁廟宇埋伏半年後逮人，查扣150公斤K他命成品與1000公斤半成品、1000公斤原料，估計市值超過40億元，是近年來查獲規模最大的毒品工廠。

桃園市調查處去年獲報，掌握張男（41歲）由幕後販毒集團安排學習製毒技術後，就返回蘆竹區住家，將家中放農機具的鐵皮屋清空，擺放過濾器、脫水機等製毒工具，鐵皮屋另裝上雙重密閉室門窗、工業級廢棄過濾設備，作為製毒工廠。

販毒集團從國外空運進口製毒原料Nboc後，就送到製毒工廠讓張男製毒，桃園市調查處為了就近監控，派員前往製毒工廠旁的廟宇埋伏，調查人員說，張男狡猾，在製毒工廠外養了多隻兇猛的犬隻，只要調查人員靠近，犬隻就會狂吠，增加許多蒐證的難度。

3月17日晚間，桃園市調查處結合桃園市政府警察局等單位，逮獲正在家中吃飯的張男，查扣150公斤K他命成品，以及K他命1000公斤半成品、1000公斤原料，還有10公斤安非他命與147萬元現金，調查人員說，K他命的成品，加上半成品與原料都製成毒品，估計可多達2公噸，以市價1公斤K他命200萬元計算，總價值高達40億元。

張男落網後已依毒品危害防制條例送辦，他供稱，自己獨力進口原料、製毒並銷售，沒有共犯，而他為了怕製毒過程傷了身體，甚至自己調配草藥飲品解毒。

調查人員說，張男一肩扛起，就是想掩護幕後販毒集團，所以調查處又花了兩個月的時間，密集清查張男的上游供貨來源、下游出貨網絡與資金流向等，務期將幕後販毒集團一網打盡。

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