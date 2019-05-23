拒調台中曠職遭開除 竹科工程師打官司討薪敗訴

2019-05-23 21:19

〔記者楊國文／台北報導〕竹科章姓工程師，遭以不適任調到台中辦公室任職，但他拒絕調職，被公司以勞基法的「無正當理由繼續曠工3日」等規定，終止僱傭關係，章不服提起「確認僱傭關係存在」的訴訟，一審判章敗訴，上訴後，高等法院認為公司將他調任並未違法，且確實有多日曠職情形，仍判他敗訴，可上訴。

章男是竹科一家半導體的測試工程師，約定年薪是225萬4865.96元，包括月薪16萬1062元，每半年還加發1個月薪資。

章主張沒有「怠工」，且近8年來在工廠維修數量，一直居同事之冠，公司卻突然以他不適任為由，於2017年3月16日調他到台中辦公室任職。章說，隔天申請新竹縣政府勞資爭議調解，要求公司回復工作，公司竟以勞基法第12條第1項第4款「違反勞動契約或工作守則，情節重大者」、第6款「無正當理由續曠工三日，或一個月內曠工達六日者」等規定，終止兩造間僱傭關係，因此提起「確認僱傭關係存在」的訴訟，要求公司恢復原職，並自2017年5月起，按月支付他16萬1062元，及另於每年6月、12月再支付他月薪16萬多元。

不過，公司指稱，章男工作時常有不適任情形，嚴重影響工作秩序，加上他的工作態度消極傲慢，不服上級指示，公司不得已才將他調任台中辦公室，而且對章的薪資條件等都沒有變動，工作也是他的體能和技術都能夠勝任，屬合法的調職。

公司也指出，章質疑調職不合法，而拒絕前往台中辦公室上班，其間更未到新竹辦公室上班或請假，公司為避免章的權益受到損害，多次以電子郵件及簡訊方式告知章，並要求服從命令，不過他仍置之不理，最後才和他終止勞動契約，一切合法。新竹地院判章敗訴，章不服，上訴高等法院。

高等法院審理發現，多位工程師都不願意和他合作、同組，章也發生過不配合改進的事件，此外，將章調職到台中，離原本上班的新竹地點並不遠，公司也願意提供第一個月的宿舍給章，公司也認為台中的工作比較輕鬆，是章能力可以勝任，認定是該公司「基於企業經營所必須進行的職務調整，並無不當動機」，加上章被認定有多天曠職情形，故仍判章敗訴。

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