以為收到「中部粽」 她失眠2天報案

2019-05-23 22:52

〔記者王捷／台南報導〕端午節將近，台南安屏區公所包了6000顆「愛心粽」送給里內獨老與低收入戶，但是一名8旬周婦，卻誤以為收到了「中部粽」，懷疑遭黑道恐嚇，失眠了2天報案，在警方安撫下才收下粽子。

黑道份子為了避免恐嚇罪，常用諧音或是形象來暗示某種威脅，例如花生象徵子彈，而肉粽則是象徵「消波塊」，也有人以台語稱「肉粽角」或是諷刺「中部粽」。

21日下午，周婦自稱家裡來了一位「神秘男子」上門，拿給她一盒肉粽稱「送你的」。周婦起初相當好奇，但也擔心粽子裡有奇怪的東西，越想越害怕，細數自己沒有做什麼事，為何有人會送粽子來？又或是擔心無意中得罪人，懷疑自己收到了「中部粽」。

周婦收到粽子後，對一盒粽子連動都不敢動，還失眠了兩天，昨天凌晨4時許，終於鼓起勇氣報案，將收到粽子的過程全盤供出，還懷疑是不是不小心得罪誰，結果警方一看到粽子盒的外觀，直接貼了「安平區公所」的貼紙，才告訴周女，區公所前兩天真的有送「愛心粽」，解除了周婦的疑慮。

「愛心粽」被當成「中部粽」，安平區公所區長賴青足說，這下誤會大了，為了幫助里內的獨老、低收入戶也能體會端午節的氣氛，找了12個社區，共百人準備兩天，才綁了6000多顆粽子，請里幹事與里長、志工分給區里民眾，又送了兩天才將6000顆粽子送完，周女得知之後才說，這下她終於可以放心睡覺了。

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