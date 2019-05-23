中國快艇入侵北竿海域當場被逮 馬祖海巡隊再建功

2019-05-23 18:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕捍衛我國海疆，馬祖海巡隊今天再發威！繼昨（22）日查獲越界的中國抽砂船後，馬祖海巡隊與特勤快艇今天持續執行海上掃蕩勤務，於北竿海域查獲1艘無船名的中國籍快艇違規越界，特勤快艇將船上3人與快艇一併帶回法辦。

馬祖海巡隊福澳一號與特勤快艇607艇於今天早上9點多執行勤務時，接獲巡防區雷情通報，於北竿三連嶼限制水域發現可疑目標，立即前往查處，後於該海域查獲這艘無船名中國籍快艇，巡防艇立即廣播要求停船受檢，該越界中國快艇隨即高速航行逃逸。

福澳一號及特勤快艇立即展開追捕行動，於三連嶼外2‧2浬處成功登檢越界的中國籍快艇，因該無名快艇上3人情緒激動，馬祖海巡隊立即調派線上巡防艇10029艇前往支援，並配合特勤快艇的優勢警力將人船強力帶回碼頭。

馬祖海巡隊依「兩岸人民關係條例」對越界中國籍快艇予以重懲，另為防制非洲豬瘟疫情進入國境，加強艇上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無相關豬肉及其製品，並實施檢疫除污後，將該無名中國快艇及3名中國漁民押返馬祖海巡隊南竿隊部偵辦。

馬祖海巡隊指出，自從4月18日特勤快艇進駐馬祖以來，馬祖海巡隊已查獲5件、驅離多艘越界船舶；馬祖海巡隊表示，為守護馬祖海域海洋資源，海巡隊將持續執行「護永專案」，並配合特勤快艇以靈活勤務規劃及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。

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