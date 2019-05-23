雪上加霜！救護車載傷患急診 途中撞上計程車

2019-05-23 12:44

〔記者湯世名／彰化報導〕真是雪上加霜！1輛彰化基督教醫院救護車今天凌晨載運1名摔倒腦出血的女病患，行經彰化市彰水路時，與1輛穿越路口的計程車發生碰撞，「轟隆」的巨大撞擊導致救護車上的女護理師與病患家屬都摔倒，其他用路人紛紛前來幫忙，彰化縣消防局也立即派救護車前來接駁女病患送醫，肇事責任已由警方釐清。

彰化警分局莿桐派出所調查，這起車禍事故發生在今天凌晨零時許，1名62歲鐘姓女病患在安養院摔倒腦出血，彰化基督教醫院派出救護車前往救治，火速送往醫院治療，卻在行經彰化市彰水路、中華西路口時，正好左側1輛計程車穿越馬路，兩車當場發生碰撞，救護車上的女護理師與病患家屬都摔倒，躺在擔架上的女病患則稍微晃動。

救護車左側車體受損，計程車車頭也撞凹，由於轟隆巨響，引起附近居民與其他用路人紛紛查看並進行協助，正好在附近的彰化警分局莿桐派出所也派員前往處理，彰化縣消防局與彰基都立即派救護車趕往救援，將鐘姓女病患接駁上救護車後送醫治療。

彰基副院長周志中表示，鍾姓女病患經影像醫學檢查後，疑似有輕微腦出血與腦震盪，正待床至神經外科病房入住，目前意識清楚，密切關察後續延持性病況。

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