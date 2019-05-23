台中市一年自撞、「犁田」事故件數驚人 警分析原因提醒

2019-05-23 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕根據市警局統計，台中市一年的汽機車自撞、自摔（犁田）件數驚人，光去年一整年就發生3千多件，造成十多人死亡，3千多人受傷，經分析肇事原因多為駕駛疏忽、未注意車前狀況及酒後駕車等因素，尤其最近更是接連發生類似事故，警方除落實執法並加強宣導籲民眾注意。

台中市蘇姓男子上週凌晨酒後開車返家途中，行經西屯區台灣大道時疑因酒力發作注意力不集中竟自撞分隔島，因撞擊力道猛烈，除車頭嚴重凹陷連車內安全氣囊都爆開，造成蘇男受傷送醫，所幸經醫治無大礙，但經抽血換算酒測值超標，警方依公共危險罪嫌送辦。

另月初在北屯區水湳里大連西路上也發生一起自撞車禍，一輛自小客車失控猛力衝撞修配廠鐵捲門，導致駕駛身亡，而這兩天雨彈炸台中造成路面積水濕滑，騎士自摔事故更是頻傳，台中市警局交通大隊統計，去年一整年共發生3116件汽機車自撞、自摔事故，造成16死亡，3407人受傷，而今年光是1至4月份，道路交通事故汽機車自撞（摔）件數共1097件，造成10人死亡、1152人受傷。

交大分析原因表示，熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定時，千萬不要駕車上路，天候不佳時（尤其雨天、地面有積水時），應確實減速慢行，另外提醒駕駛人行車切勿超速，保持適當安全距離及間隔；夜間行駛務必開啟大燈，隨時注意前方狀況，隨時提高自我安全防衛駕駛，以保障自己與其他用路人的安全。

期間第五分局交通組也邀當地里長、市府交通局、警察局交通大隊、北屯區公所等單位到事故現場會勘，向用路人宣導行經路口時「減速慢行」、「不逆向行駛」、「不闖紅燈」，顧他人與自身安全。

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